Аграриям Донбасса могут начать платить компенсацию за военные укрепления на их земле

Министерство по вопросам реинтеграции в ближайшее время предложит механизмы компенсации затрат владельцам земли, на чьих угодьях расположены военные фортификационные сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Там отметили, что этот вопрос был поднят в Луганской области местными представителями агробизнеса во время встречи с представителями Минреинтеграции.



«Это станет важной задачей для министерства для восстановления справедливости и открытых отношений между властью и бизнесом. В ближайшее время будут предложены механизмы решения этого вопроса», - пообещал советник вице-премьера Алексея Резникова Андрей Мирошниченко.

Фото: Минреинтеграции

Указано, что во время встречи представители министерства «особое внимание» обратили на «концептуальные подходы» в разработке стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, в том числе — «важность создания действенных форм правовой защиты инвесторов». «Представителями бизнеса положительно восприняли идею открытия филиала международного коммерческого арбитража», — отметили в Минреинтеграции.



