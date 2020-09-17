Зеленский заявил о стремлении к миру на Донбассе во время открытия военных учений

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что достижение мира на Донбассе, возвращение всех украинских граждан и всех территорий есть и будет его приоритетом. Об этом он заявил во время выступления на открытии военных учений Rapid Trident 2020 во Львовской области.



«В мире сегодня, пожалуй, нет человека, который бы не знал, что государство Украина, как никто другой, хочет мира и завершения войны на востоке Украины. И мы делаем для этого все от нас зависящее. Долгожданный мир, возвращение всех наших людей и возвращение всех наших территорий было, есть и всегда будет моим приоритетом», — приводит слова главы государства его пресс-служба.



Вместе с тем Зеленский отметил, что его приоритетом является «современная, оснащенная и боеспособная украинская армия». «Ведь именно она — наша армия — сможет быть гарантом дальнейшей безопасности, мирного сна граждан и свободного развития независимой Украины», — добавил он.



По словам Зеленского, во время встреч с международными лидерами он всегда подчеркивает, что война на Донбассе — это угроза не только для Украины, но и для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира.



«Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе. Именно поэтому мы объединились для преодоления нынешних вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них», — подчеркнул президент.



Одним из таких механизмов Зеленский назвал интеграцию Украины в НАТО и напомнил, что в начале недели он утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом государства.



«Максимально быстро мы должны достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса. А также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к Плану действий по членству в НАТО», — подчеркнул Зеленский.



Он полагает, что эти учения — «не только очередной этап совершенствования военного мастерства, но и важный шаг на пути к евроатлантической интеграции нашего государства». По словам Зеленского, Rapid Trident 2020 усилят оперативные возможности украинских войск, улучшат уровень взаимосовместимости между подразделениями и штабами Вооруженных сил Украины, США и других членов и партнеров НАТО.



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