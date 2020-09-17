С начала года открыто 52 производства о госизмене

С начала года по материалам СБУ начато 52 уголовных производства по факту государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Еще 27 производств открыто о создании террористической группы, и по 2 производства — по фактам диверсии, шпионажа и терактов.



«В большинстве случаев расследования касаются уличенных агентов российских спецслужб, которые выполняли разведывательно-подрывную работу против Украины», — говорится в сообщении.



В спецслужбе напомнили, что в государственной измене подозревается задержанный в апреле экс-руководитель Центра специальных операций «А» Валерий Шайтанов. Он, по данным СБУ, передавал полковнику ФСБ РФ разведывательную информацию, в том числе об операциях в районе ООС.



Кроме этого, бывшему военному сообщено о подозрении в госизмене, который вместе с тремя сообщниками передавал РФ информацию о военных объектах в Волынской области. Экс-военного завербовали во время пребывания на оккупированной территории Луганской области.



С начала 2020 года судебные приговоры о госизмене вынесли в отношении 21 человека.



Так, бывшего милиционера Олега Смородинова, который по заданию ФСБ застрелил начальника отдела Ровенского СИЗО Ивана Мамчура, приговорили к 12 годам тюрьмы.



Еще двое граждан Украины осуждены на 12 лет лишения свободы за теракт, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.



К 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества осужден агент ФСБ РФ, который в июле этого года планировал взорвать емкости с аммиаком на территории ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот».



Гражданина КНР, профессор Сианського научно-исследовательского института современной химии собирал секретную информацию по разработкам объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. За шпионаж он приговорен к 10 годам лишения свободы.