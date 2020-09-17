Кравчук требует пустить МККК к незаконно удерживаемым украинцам

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук требует от боевиков обеспечить МККК доступ к незаконно удерживаемым гражданам Украины, в частности к секретной тюрьме «Изоляция». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



«Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины удалось получить ответ только в отношении одного лица», — говорится в сообщении.



Он также подчеркнул, что Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые «обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины».



В то же время Кравчук отметил, что все обращения по доступу МККК к удерживаемым граждан Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны боевиков и России.



Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен, среди прочего, к секретной донецкой тюрьме «Изоляция», известной «из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания».



«Не меньшее возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, часто пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК», — добавил он.