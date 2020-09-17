Беларусь закрывает границу с Западом, усиливает охрану границы с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной. Об этом он сообщил во время выступления на женском форуме, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил — пол армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко.



Президент Беларуси также считает, что его противники могут попытаться развязать «горячую войну».



«Честно вам скажу — мы не знаем, что они выбросят дальше. Мы понимаем, что в их арсенале осталось совсем немного приемов, прежде чем развязать горячую войну», — сказал Лукашенко.

В Беларуси продолжаются массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики проводят задержания митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от президента Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать права граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их количества неизвестно.