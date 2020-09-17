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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

17 сентября 2020, 23:58

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области от коронавирусной болезни умерли два человека: 65-летняя мариупольчанка и 92-летняя жительница Святогорска. 16 сентября на Донетчине зафиксировали еще 76 новых больных COVID-19, среди них семеро детей и двое медработников. За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 2 272 человек. Из них 1 258 человек выздоровели, а 35 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки зафиксировали 41 заболевшего коронавирусом. Кроме того, трое ранее заболевших скончались — мужчины в возрасте 67 и 63 лет и 76-летняя женщина, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование подтверждает 2 908 случаев COVID-19. Из них выписаны 1 594 человек, 171 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области коронавирус выявили у 36 человек, в том числе, двух детей. За все время исследования в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 690 случаев коронавирусной болезни, среди них 36 детей. С начала пандемии 343 человека выздоровели, четверо умерли.

Еще один человек умер вследствие заболевания COVID-19 в отдельных районах Луганской области. Подробности в группировке «ЛНР» не называют. Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания. По состоянию на утро 17 сентября «ЛНР» признает 801 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 699 человек выздоровели, 24 — умерли. Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

Политика

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук потребовал от боевиков обеспечить Международному комитету Красного Креста доступ к пленным, в том числе, удерживаемым в секретной тюрьме «Изоляция».

Глава российской делегации в ТКГ Борис Грызлов считает, что Украина вышла из договоренности о дополнительных мерах по контролю за перемирием после отказа от совместного с боевиками «ДНР» инспектирования позиций ВСУ на Донетчине. По его словам, весь комплекс дополнительных мер «придется обсуждать заново».

В Кремле заявили, что саммит в Нормандском формате состоится в ближайшем будущем, но фиксировать конкретные даты пока бесполезно.

Боевые действия

В неподконтрольном властям поселке Роскошное Лутугинского района в результате взрыва гранаты погиб мужчина 1979 года рождения. В так называемом «МЧС ЛНР» заявили, что выясняют обстоятельства.

Мужчина 1962 года рождения получил осколочные ранения в результате детонации боеприпаса в селе Саханка, заявили в «ДНР».

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