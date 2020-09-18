Текущего «режима тишины» недостаточно для проведения выборов на прифронтовом Донбассе — Резников

Текущий режим прекращения огня не позволяет провести выборы в прифронтовых районах Донбасса. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



«К сожалению, это пока еще небезопасная территория, потому что текущий режим тишины не является устойчивым. Мы держим его только потому, что очень деликатно ведутся переговоры», — сказал он во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Резников подчеркнул, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обращался к парламенту с призывом поддержать позицию украинских переговорщиков.



«Это и есть одна из попыток поддержать режим тишины. Только вместе мы сможем обеспечить устойчивый режим тишины, что позволит там провести выборы», — резюмировал вице-премьер.

30 августа ЦИК повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов 25 октября в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Аналогичное решение, принятое ЦИК в начале августа, вызвало общественный резонанс. В Донецкой области выборы не состояться в 10 громадах, в Луганской — в 8.