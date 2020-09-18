«ДНР» зафиксировала три смерти среди пациентов с коронавирусом

В отдельных районах Донецкой области за сутки медики зафиксировали 43 новых случая коронавирусной инфекции. Трое пациентов умерли — мужчины в возрасте 66 и 60 лет и 79-летняя женщина.



Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии там признали 2951 случай заболевания: выздоровели 1603 человека, 1174 на лечении, умерли 174 пациента.

В отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали две смерти в следствие заболевания коронавирусом COVID-19.



За минувшие сутки в Украине выявлено 3 228 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 169 472 случаев COVID-19. Из них выздоровели 75 486 человек, а умерли — 3 468.



Статистика, которую подают в группировках «Л-ДНР» и российская власть в аннексированном Крыму, не включена в сводку украинского Минздрава.