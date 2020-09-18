Минреинтеграции предлагает обязать украинские телеканалы разблокировать спутниковый сигнал

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины инициировало законопроект, который должен способствовать популяризации украинских каналов на территории отдельных районов Донбасса и аннексированного Крыма.



Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выступает за ряд требований к украинским вещателям.



«Уже готов пакет предложений. Например, мы будем просить депутатов поддержать законопроект, который обяжет вещателей, которые хотят попасть в мультиплексы*, обеспечить незакодированный спутниковый сигнал. Это один из способов дать нашим гражданам в "серой зоне", в Крыму, в оккупированной зоне Донбасса доступ к украинским телеканалам», — пояснил Резников, выступая перед депутатами в украинском парламенте.



*Мультиплекс — объединение в единый цифровой пакет телевизионных каналов при цифровом телевещании.

В ночь с 28 на 29 января основные украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал большинства своих телеканалов. Это сделало невозможным их бесплатный просмотр.