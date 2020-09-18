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В полиции заподозрили махинации со сменой адреса голосования на выборах

18 сентября 2020, 15:10

В полиции заподозрили махинации со сменой адреса голосования на выборах

Полиция открыла 10 уголовных производств по признакам махинаций с изменением избирательных адресов перед местными выборами 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава Нацполиции Игорь Клименко допустил, что упрощенный механизмом изменения адреса может быть использован для фальсификации результатов голосования.

«Из 98 тысяч случаев изменения места голосования накануне местных выборов около 30 тысяч привлекли внимание полиции аномальным увеличением количества избирателей на отдельных адресах или избирательных участках. Сейчас начато 10 уголовных производств по этим фактам», - сообщил Клименко.

Всего с началом избирательной кампании на местных выборах полиция зарегистрировала 330 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Открыто 34 уголовных производства, из них 9 — по факту подкупа избирателей.

Более 100 тысяч украинцев изменили избирательный адрес, чтобы проголосовать на местных выборах по месту жительства.

Для голосования на местных выборах 25 октября 2020 года гражданам необходимо было в период с 1 июля по 9 сентября подать заявление в Государственный реестр избирателей об изменении избирательного адреса.

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