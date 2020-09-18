В Луганской области выявили более 700 заболевших коронавирусом

В Луганской области за сутки выявили 19 новых заболевших коронаиврусом. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 709 случаев COVID-19, среди них 37 детей. Из них 366 человек выздоровели, а 5 — умерли. Продолжают болеть 336 пациентов.

За минувшие сутки в Украине выявлено 3 228 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 169 472 случаев COVID-19. Из них выздоровели 75 486 человек, а умерли — 3 468.



На неподконтрольной Украине части Луганской области группировка «ЛНР» подтвердила 820 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 26 человек умерли, а 708 — выздоровели.