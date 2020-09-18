На Луганщине задержан боевик «ЛНР». Он ждет суда

Прокуратура передала в суд дело члена незаконного вооруженного формирования на Донбассе. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).



По данным следствия, в 2014 году гражданин Украины добровольно вступил в ряды так называемого «народно-освободительного батальона "Заря"». Позже он стал членом «народной милиции ЛНР».



«По приказам оккупационной администрации РФ участник незаконного вооруженного формирования оказал вооруженное сопротивление силам и средствам Вооруженных Сил Украины, проводил разведку на наблюдательных постах в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил», - говорится в сообщении прокуратуры Луганской области.



Сейчас он находится под стражей.

У мужчины нашли военный билет группировки «ЛНР».