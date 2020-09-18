«ЛНР» назвала города, где больше всего пациентов с COVID-19

В группировке «ЛНР» назвали города и поселки отдельных районов Луганской области, где сейчас наибольшее количество заболевших коронавирусной инфекцией.



В список вошли Луганск, Свердловск, Лутугинский район и Первомайск.



В отдельных районах Луганской области за сутки медики зарегистрировали две смерти вследствие заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ЛНР».

За минувшие сутки в Украине выявлено 3 228 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 169 472 случаев COVID-19. Из них выздоровели 75 486 человек, а умерли — 3 468.



Статистика, которую подают в группировках «Л-ДНР» и российская власть в аннексированном Крыму, не включена в сводку украинского Минздрава.