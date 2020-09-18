Штаб ООС: боец ВСУ на Донбассе подорвался на неизвестном устройстве

Пророссийские боевики с начала суток дважды нарушили договоренность о режиме тишины на Донбассе, боевых потерь нет. Один военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве при тушении горящей травы. Об этом сообщили в штабе ООС.



В штабе сообщили, что вблизи Водяного боевики обстреливали из подствольного гранатомета, а вблизи Новотошковского — из крупнокалиберного пулемета. В ответ на «провокации со стороны противника украинские защитники огонь в ответ не открывали».



На других участках вдоль линии соприкосновения сторон режим прекращения огня соблюдался в полном объеме.



Недалеко от населенного пункта Железного военнослужащие ВСУ локализовали очаг возгорания сухой травы. Угрозы распространения огня нет.



«Во время тушения пожара сдетонировало неизвестное взрывное устройство, в результате чего один украинский военнослужащий получил легкое ранение. Военнослужащему оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сводке.