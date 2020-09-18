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Фокин высказался о Минских соглашениях, амнистии и особом статусе Донбассе

18 сентября 2020, 20:03

Фокин высказался о Минских соглашениях, амнистии и особом статусе Донбассе

Заместитель главы делегации в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин уверен, что для урегулирования ситуации в регионе не нужны другие дорожные карты, кроме как Минские договоренности. Такое мнение он высказал в интервью «Украинскому радио».

«Если стать на юридические позиции, то Минские договоренности поэтому и не называют договором или соглашением, потому что это не нормативно-правовой документ, это политическое решение. Что-то вроде политической целесообразности. И, конечно, сейчас надо вместе с тем, что должны выполнять Минские договоренности, надо еще работать над тем, чтобы людям вернуть уважение к Украине, любовь к Украине», — Фокин.

Фокин также сказал, что общество в Украине расколото на две неровные части: «одна из них гораздо больше. Это люди, которые стремятся к миру, не знают другого выхода». Другая же часть, по его мнению, «стремится, если не провалить мирные договоренности, то затормозить движение Украины к миру».

«Я считаю, что первое, что надо сделать, даже раньше, чем разведение войск, надо в Украине принять закон, который бы запретил пропаганду войны, который бы запрещал разжигание розни», — сказал политик.

Большим достижением нынешней власти Витольд Фокин называет режим тишины.

«Что дальше? Как написано в комплексных мероприятиях по решению конфликта на востоке, надо начать по-настоящему разведения войск, а не имитировать деятельность. А разводить по всему фронту, надо отводить тяжелую военную технику, а дальше — нельзя рассчитывать на мир даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию».

На вопрос, как можно амнистировать боевиков, которые пытали и убивали людей, Фокин ответил:

«Как вы представляете выборочную амнистию? Очистили землю от оккупантов, Донбасс украинский и границу взят под контроль нашими пограничниками. Что делать дальше? Начинать искать преступников среди военных? Их около 250-300 тысяч. Ведь нигде, никак я не говорил, что надо помиловать преступников, которые насиловали, убивали, издевались, помиловать садистов, которые фотографировали свои преступления. Конечно, нет.

Вот я вам покажу закон, который был проголосован ВР об амнистии, и слово в слово я повторил то, что было в этом законе. Но, дальше начинается детективная история. Этот закон исчез, исчезли все воспоминания о нем. Вычеркнуты отовсюду. Но, память человеческая очень крепкая и прочная. Люди помнят, они голосовали за этот закон», — добавил Фокин.

Кроме того, говорит он, есть мировая практика, согласно которой, даже если бы Украина не захотела выявлять, преследовать и наказывать преступников, это бы сделала международное сообщество.

«Есть закон, который обязывает страну выявлять и наказывать преступников. Зная, что я буду объяснять свою позицию в Верховной Раде, я сделал научно-правовую экспертизу мирового уровня, в которой записано следующее: "любое публичное высказывание по поводу амнистии не является нарушающим установленный общественный порядок, презумпция правомерности гражданина в демократическом государстве, где гарантированы права и свободы Конституцией, исключает любую юридическую ответственность за свободное выражение личного мнения"».

Также Фокин заявил, что понятие амнистии юридически отличается от помилования. Фокин также пояснил, что имел в виду, говоря о режиме свободной экономической зоны.

«Вести режим свободной экономической зоны для отдельных районов Донбасса, как это записано в Минских сделках. Я добавил от себя, что лучше весь Донбасс. Слово "лучше" имеет модальный оттенок, это не констатация, это возможность. Я ничего не предлагаю. Из-за претензий, я задумался, а что такое свободная экономическая зона? Дело в том, что никто не уточнил значение фразы. Когда Декарт сказал, что человечество лишилось бы менее половины конфликтов, если бы заранее уточняли формулировки. За время независимости закон о свободной экономической зоне принимался 8 раз. И для Донбасса, и для Херсона, ведь ни один из этих законов даже с места не сдвинулся», — говорит он.

Фокин добавил, что готов объяснить свою позицию с трибуны Верховной Рады и ждет ответа от народных избранников, когда они готовы его заслушать.

В этом же интервью Витольд Фокин рассказал о деталях своего знакомства с главой Офиса Президента  Андреем Ермаком.

Витольд Фокин 18 августа стал первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации на переговорах в ТКГ. За месяц своего прибывания на этой должности он заявлял, что необходимо провести местные выборы на территории ОРДЛО и объявить всеобщую амнистию, а его внучка, певица Мария Фокина, рассказала, что в состав ТКГ экс-премьер попал, когда она познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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