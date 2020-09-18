«ДНР» готовит провокации в районе Шумов — «Интерфакс-Украина»

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе готовят провокации в районе населенного пункта Шумы. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил источник, близкий к переговорам в Трехсторонней контактной группе.



«Согласно полученным данным, незаконные вооруженные формирования ОРДО планируют дестабилизировать ситуацию вблизи Шум с целью спровоцировать украинскую сторону», — рассказал собеседник агентства.



На основании полученной оперативной информации украинская сторона уже проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.



Также задействованы механизмы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

10 сентября в районе поселка Шумы не состоялась и была временно отменена инспекция украинских позиций. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и «ДНР», которые выдвинули новые требования — посещение новых точек, осуществление видео- и фотофиксации, а также подписание совместного протокола.



Спор вокруг позиций ВСУ под Шумами начался из-за обвинений со стороны главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. С конца августа он несколько раз обещал уничтожить эти укрепления, но переносил дату обстрела.



СММ ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их.