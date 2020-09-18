По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека: жительницы Бахмута 64-х и 90 лет и 72-летняя мариупольчанка. За прошедшие сутки выявлен 41 новый заболевший. Всего в области коронавирус подтвержден у 2 313 человек. Из них 1 266 человек выздоровели, а 38 — умерли.



В Луганской области за сутки выявили 19 новых заболевших коронавирусом. За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 709 случаев COVID-19. Из них 366 человек выздоровели, 5 — умерли.



В отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали две смерти вследствие заболевания коронавирусом, заявили в группировке «ЛНР». С начала пандемии в «ЛНР» признали 26 случаев смерти пациентов и 820 случаев заражения, 708 человек — уже выписаны.





Политика



Президент Владимир Зеленский заявил, что действующий режим прекращения огня «не идеален», но важен для дальнейшего урегулирования на Донбассе.



Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников впервые публично признал, что постановление Верховной Рады о местных выборах в 2020 году противоречит действующей редакции Минских соглашений.



Резников заявил, что текущий режим прекращения огня не позволяет провести выборы в прифронтовых районах Донбасса.



Общество



В «ДНР» заявляют, что около 550 тысяч человек получили так называемые паспорта группировки.



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