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В Украине третий день подряд выявляют более 3000 больных COVID-19 за сутки

19 сентября 2020, 09:06

В Украине третий день подряд выявляют более 3000 больных COVID-19 за сутки

В Украине за минувшие сутки, 18 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 3240 человек. Также известно, что 1268 пациентов вчера выздоровели, а 48 — умерли от осложнений.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Всего в Украине за все время эпидемии коронавирус обнаружили у 172 712 человек. Из них выздоровели 76 754 пациента, а 3516 — умерли от осложнений. 92 442 человека продолжают лечиться от COVID-19.

За минувшие сутки больше всего людей с COVID-19 обнаружили в Киеве (400), Тернопольской (311), Одесской (281), Львовской (260) и Харьковской (200) областях.

За 16 сентября в Украине обнаружили рекордные 3584 новых заболевших COVID-19, за 17 сентября COVID-19 обнаружили у 3228 человек. Третий день подряд количество новых случаев коронавирусной болезни превышает 3000.

В Украине продолжает действовать разделение регионов на четыре зоны по уровню распространения коронавируса: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».

Согласно действующему разделению (до 20 сентября) Луганщины и Донетчина находятся в зеленой зоне. По новому разделению с 21 сентября часть Луганской области находится в желтой зоне.

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