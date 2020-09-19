«ЛНР» заявила о 14 новых случаях коронавируса за сутки

В отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ЛНР».



Таким образом, с начала пандемии в «ЛНР» признали 834 случаев заражения коронавирусной инфекцией и 26 случаев смерти пациентов. По сообщениям местных медиков, большинство из заболевших — 718 человек — уже выписаны.

За минувшие сутки в Украине выявлено 3 240 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 172 712 случаев COVID-19. Из них выздоровели 76 754 человек, а умерли — 3 516.



Статистика, которую подают в группировках «Л-ДНР» и российская власть в аннексированном Крыму, не включена в сводку украинского Минздрава.