В Донецкой области за сутки выявили 58 новых заболевших COVID-19

За сутки в Донецкой области зарегистрировали 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



В Мариуполе заболели 25 человек (из них 3 ребенка), в Славянске — 20 (из них 5 детей), В Бахмуте и Бахмутском районе — по 4, в Краматорске — 2, в Доброполье — 1, в Солдатской и Черкасской ОТО — по 1.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части области коронавирус подтвержден у 2 371 человек. Из них 1 268 человек выздоровели, а 38 — умерли. На лечении остаются 1 065 человек.



За минувшие сутки в Украине выявлено 3 240 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 172 712 случаев COVID-19. Из них выздоровели 76 754 человек, а умерли — 3 516.