«ДНР» выявила почти 3000 случаев коронавируса

В отдельных районах Донецкой области за сутки медики зафиксировали 41 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии там признали 2992 случая заболевания: выздоровели 1624 человека, 1194 на лечении, умерли 174 пациента.

В отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.



За минувшие сутки в Украине выявлено 3 240 новых заболевших коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 172 712 случаев COVID-19. Из них выздоровели 76 754 человек, а умерли — 3 516.



Статистика, которую подают в группировках «Л-ДНР» и российская власть в аннексированном Крыму, не включена в сводку украинского Минздрава.