Возобновление газоснабжения Марьинки и Красногоровки начнется при наличии гарантий безопасности

Украинская сторона в СЦКК ожидает получения гарантий безопасности от пророссийских боевиков для проведения ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции «Марьинка» на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.



В сообщении говорится, что газораспределительная станция «Марьинка» вместе с газопроводом высокого давления с июля 2014 года выведена из строя и имеет важное значение для газоснабжения в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка.



В штабе ООС отмечают, что реконструкция газораспределительной станции позволит обеспечить газоснабжением более 26 тыс. жителей, а также 13 газовых котельных, учебные заведения и дошкольные учреждения, Марьинскую центральную районную больницу.



Как сообщается, также было начато разминирования и очистка дамбы илонакопителя центральной обогатительной фабрики «Щербиновского» ООО «Донинтеруголь».



«Долгое время Украинская сторона в СЦКК совместно с патрулем СММ ОБСЕ обеспечивает контроль соблюдения режима прекращения огня и предоставления гарантий безопасности государства при восстановлении поврежденных крыш жилых домов, частных усадеб в населенных пунктах Зайцево, Майское, Гладосово, Водяное и Опытное», — добавили в штабе.

С 27 июля на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.