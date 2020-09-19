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«ЛНР» назвала населенные пункты с наибольшим числом заболевших COVID-19

19 сентября 2020, 16:39

«ЛНР» назвала населенные пункты с наибольшим числом заболевших COVID-19

По сообщениям «минздрава ЛНР» в ОРЛО наблюдается рост уровня заболеваемости коронавирусом.

Там также назвали населенные пункты с наибольшим количеством больных COVID-19: Луганск, Должанск (ранее Свердловск), Первомайск и Лутугинский район.

На неподконтрольной Украине части Луганской области группировка «ЛНР» подтвердила 834 случая заражения коронавирусной инфекцией и 26 случаев смерти пациентов. По сообщениям местных медиков, большинство из заболевших — 718 человек — уже выписаны.

На подконтрольной часте Луганщины за сутки зафиксировали 29 новых заболевших коронаиврусом. Общее число выявленных случаев заболевания — 738. Из них 402 человек выздоровели, а 5 — умерли. Продолжают болеть 331 пациент.

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