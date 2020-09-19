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Украина начала военные учения «Объединенные усилия»

19 сентября 2020, 17:56

Украина начала военные учения «Объединенные усилия»

Первый этап военных маневров «Объединенные усилия - 2020» начался с высадки британских и украинских десантников в Николаевской области. Сообщение об этом опубликовано в субботу на странице пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

«С военного аэродрома Великобритании поднялись в небо несколько военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских военно-воздушных сил. На борту были воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и техника. Через несколько часов в открытые рампы C-130 Hercules начали выходить воины-десантники 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Великобритании», — проинформировали в штабе, уточнив, что высадка состоялась на полигоне в Николаевской области.

В ВСУ напомнили, что учения в таком формате в стране проходят впервые, а их цель — «практическое выполнение задач во многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений вооруженных сил и государств-партнеров, десантного братства». После десантирования, отметили в пресс-службе, личный состав выдвинулся в пункты сбора, выполняя различные задания.

Ранее сообщалось, что в Украине 22-25 сентября пройдут военные учения «Объединенные усилия-2020».

Как сообщалось, к учениям будет привлечено около 12 тысяч единиц вооружения и до 700 единиц военной техники. Примут участие более 100 военных частей, подразделений всех родов, видов войск.

В этот период, 21-26 сентября, масштабные военные учения под названием «Кавказ-2020» проведет Россия. Они будут проходить у границ Украины, а также в аннексированном Крыму и акватории Черного моря.

Украинские и зарубежные военные эксперты, а также официальные лица подчеркивали, что «Кавказ-2020» может обернуться вторжением в Украину.

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