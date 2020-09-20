На Донбассе недалеко от Песок в ходе обстрела получил ранение военный

За прошедшие сутки, 19 сентября, в штабе операции Объединенных сил зафиксировали три нарушения режима тишины, вследствие чего один украинский военный был ранен. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



«Факт нарушения режима прекращения огня был зафиксирован недалеко от населенного пункта Пески, где враг открыл огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций. Вследствие вражеского выстрела один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое сквозное ранение в ногу», — говорится в сообщении.



Пострадавшему предоставили домедицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.



Отмечается, что состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.



Также нарушения режима тишины зафиксировали вблизи Павлополя и Водяное.



Кроме того, украинские военные видели пролет БПЛА противник типа «МЕВИК-2» с пересечением линии соприкосновения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен.



«Украинские защитники на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали», — говорится в сводке.



С начала текущих суток, 20 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина, резюмировали в штабе.