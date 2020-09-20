Коронавирус в Донецкой области. Пять смертей и 88 новых случаев

В Донецкой области за минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Выявлено 88 новых случаев, в том числе в шести детей и трех медработников. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Скончались: 54-летняя женщина и 63-летний мужчина из Бахмута, 48-летний мариуполец, 71-летний житель Дружковки 52-летняя жительница Славянска.



29 новых случаев вывили в Мариуполе, 19 в Краматорске, девять в Бахмуте, шесть в Угледаре, по пять в Славянске, Марьинском и Волновахском районах, три в Новогродовке, по два в Николаевке и Лиманской ОТГ, по одному в Покровске, Дружковке и Селидово.



За все время исследований на подконтрольной территории Донетчины коронавирус подтвержден у 2 459 человек. Из них 1 398 человек выздоровели, а 43 — умерли. На лечении остается 1018 человек.