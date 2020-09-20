В ОРДЛО заявили о 33 новых случаях COVID-19 за сутки

За минувшие сутки «минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал восемь новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом число случаев инфекции, которые признают боевики увеличилось до 842.



Утверждается, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 732 человек. С начала пандемии зарегистрированы 26 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.



В группировке «ДНР» заявляют о 25 новых случаях заболевания.



Всего по состоянию 20 сентября в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 3017 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении – 1219 пациентов, выписаны – 1624 человека, летальных случаев – 174.



Также в «ДНР» утверждают, что коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года.