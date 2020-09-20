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«ДНР» 21 сентября откроет свой пункт пропуска «Еленовка»

20 сентября 2020, 11:18

«ДНР» 21 сентября откроет свой пункт пропуска «Еленовка»

Группировка «ДНР» анонсировала открытие своего пункта пропуска «Еленовка», который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», в понедельник, 21 сентября.

Отмечается, что КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд.

Для въезда необходимо получить разрешение в «оперативном штабе по коронавирусу», а для выезда нужно иметь украинскую прописку.

Уточняется, что при въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, граждане заполняют бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». В сообщении штаба «ДНР» не поясняется, что это за обследование и отличается ли он от практиковавшейся ранее обсервации.

Желающие могут сдать платный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 при прохождении контрольно-пропускного пункта.

В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.

В группировке «ДНР» отказались от идеи в ближайшее время открыть «границу» с продконтрольной группировкой «ЛНР» территорией Луганской области.

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