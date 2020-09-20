В ВСУ зафиксирован десятый летальный случай от COVID-19

В Вооруженных силах Украины зафиксирован десятый летальный случай от коронавируса, за сутки зарегистрировано 37 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.



19 сентября умер работник ВС Украины (Хмельницкая область).



«С 16 сентября работник ВС Украины находился на лечении в центральной районной больнице. 18 сентября в связи с ухудшением состояния здоровья больной был подключен к аппарату ИВЛ. 19 сентября состояние здоровья резко ухудшилось и началась интенсивная терапия, которая не дала положительного результата. Работник ВС Украины по имеющейся информации имел хронические сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении.



В целом, по состоянию на 20 сентября в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 709 человек. Всего за время пандемии выздоровели 1762 человека. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 797 человек.