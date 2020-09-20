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В ОБСЕ узнали подробности гибели мужчины от взрыва гранаты под Луганском

20 сентября 2020, 13:30

В ОБСЕ узнали подробности гибели мужчины от взрыва гранаты под Луганском

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ЛНР» о гибели мужчины от взрыва гранаты в оккупированном Роскошном Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«17 сентября на ул. Речной, 16, в северной части н. п. Роскошное 50-летний мужчина рассказал наблюдателям, что вечером 16 сентября он курил перед домом своего 41-летнего брата по указанному выше адресу, когда услышал взрыв внутри дома, где находился его брат. Войдя в квартиру, он увидел своего брата мертвым, что случилось, по его оценке, из-за смертельных ранений в голову в результате детонации взрывного устройства», - говорится в отчете.

В тот же день сотрудница больницы в по телефону рассказала наблюдатедям, что ночью 16 сентября по месту жительства пострадавшего была вызвана скорая помощь, но когда машина прибыла на место, пострадавший был уже мертв.

Сотрудница морга в Лутугино сообщила ОБСЕ, что ночью 16 сентября тело погибшего мужчины привезли с места его жительства в морг с серьезными ранениями, которые по признакам соответствовали взрыву.

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