В ОБСЕ узнали подробности гибели мужчины от взрыва гранаты под Луганском

Миссия ОБСЕ подтвердила сообщение группировки «ЛНР» о гибели мужчины от взрыва гранаты в оккупированном Роскошном Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«17 сентября на ул. Речной, 16, в северной части н. п. Роскошное 50-летний мужчина рассказал наблюдателям, что вечером 16 сентября он курил перед домом своего 41-летнего брата по указанному выше адресу, когда услышал взрыв внутри дома, где находился его брат. Войдя в квартиру, он увидел своего брата мертвым, что случилось, по его оценке, из-за смертельных ранений в голову в результате детонации взрывного устройства», - говорится в отчете.



В тот же день сотрудница больницы в по телефону рассказала наблюдатедям, что ночью 16 сентября по месту жительства пострадавшего была вызвана скорая помощь, но когда машина прибыла на место, пострадавший был уже мертв.



Сотрудница морга в Лутугино сообщила ОБСЕ, что ночью 16 сентября тело погибшего мужчины привезли с места его жительства в морг с серьезными ранениями, которые по признакам соответствовали взрыву.