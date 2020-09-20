За сутки на Луганщине зафиксировано 19 новых случаев COVID-19

За сутки на подконтрольной территории Луганской области зафиксировано 19 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает облгосадминистрация.



Пять случаев выявили в Северодонецке, по четыре в Лисичанске и Попаснянском районе, по одному в Рубежном, Беловодском, Кормянском, Марковском, Станично-Луганском и Старобельском районах.



Отмечается, что среди них: восемь - из числа ранее определенных контактных лиц, шесть прибыли из временно оккупированных территорий, четыре - с клиническими проявлениями тяжелого течения ОРВИ, один - больной пневмонией.



За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 757 человек. Из них выздоровели – 404, на лечении – 348, пятеро умерли.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 42,4%.