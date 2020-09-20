Донбасс. Итоги недели 14 — 20 сентября

Ситуация с распространением COVID-19



Число инфицированных коронавирусом на подконтрольной территории Донетчины выросло до 2 459 человек. Из них 1 398 человек выздоровели, а 43 — умерли. На лечении остается 1018 человек.



В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 3017 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении – 1219 пациентов, выписаны – 1624 человека, летальных случаев – 174.



В Луганской области, без учета неподконтрольной территории, COVID-19 зафиксирован у 757 человек. Из них выздоровели – 404, на лечении – 348, пятеро умерли.



Группировка «ЛНР» за все время пандемии признала 842 случая заболевания коронавирусом и 26 случаев смерти пациентов. Утверждается, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 732 человека.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук допускает перенос переговоров по Донбассу в Австрию ввиду сложившейся политической ситуации в Беларуси и продолжающихся в этой стране протестов



Президент Владимир Зеленский заявил, что все лидеры «нормандской четверки» подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине.



В МИД России опровергли это заявление.



Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук потребовал от боевиков обеспечить Международному комитету Красного Креста доступ к пленным, в том числе, удерживаемым в секретной тюрьме «Изоляция».



Политика



Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников впервые публично признал, что постановление Верховной Рады о местных выборах в 2020 году противоречит действующей редакции Минских соглашений.



Так называемая «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова заявила, что группировка не собирается проводить обмен пленными, пока Украина не пересмотрит постановление о местных выборах.



Общество



В Донецкой области создадут пункты для временного проживания людей, которые не могут пересечь линию соприкосновения из-за того, что группировка «ДНР» не пускает их в ОРДО.



В «ДНР» заявляют, что около 550 тысяч человек получили так называемые паспорта группировки.



Боевые действия



Наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили новые траншеи и продление уже существующих в Донецкой и Луганской областях, которые принадлежат как Вооруженным силам Украины, так и вооруженным формированиям.



В неподконтрольном властям поселке Роскошное Лутугинского района в результате взрыва гранаты погиб мужчина 1979 года рождения. Миссия ОБСЕ подтвердила факт гибели.



Мужчина 1962 года рождения получил осколочные ранения в результате детонации боеприпаса в селе Саханка, заявили в «ДНР».



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе:



«Донбасс сегодня»: Эксклюзивный репортаж из поселка Шумы, который оказался в эпицентре конфликта // Группировка «ДНР» готовится к очередным «выборам» в Донецке // Приведет ли отравление Алексея Навального и политический кризис в Беларуси к новой эскалации между Россией и коллективным Западом и каковы интересы Украины в новом меняющемся мире?



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