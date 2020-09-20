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Донбасс. Итоги недели 14 — 20 сентября

20 сентября 2020, 17:00

Донбасс. Итоги недели 14 — 20 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

Число инфицированных коронавирусом на подконтрольной территории Донетчины выросло до 2 459 человек. Из них 1 398 человек выздоровели, а 43 — умерли. На лечении остается 1018 человек.

В отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 3017 случаев инфекции COVID-19. Из них на лечении – 1219 пациентов, выписаны – 1624 человека, летальных случаев – 174.

В Луганской области, без учета неподконтрольной территории, COVID-19 зафиксирован у 757 человек. Из них выздоровели – 404, на лечении – 348, пятеро умерли.

Группировка «ЛНР» за все время пандемии признала 842 случая заболевания коронавирусом и 26 случаев смерти пациентов. Утверждается, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 732 человека.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук допускает перенос переговоров по Донбассу в Австрию ввиду сложившейся политической ситуации в Беларуси и продолжающихся в этой стране протестов

Президент Владимир Зеленский заявил, что все лидеры «нормандской четверки» подтверждают готовность к проведению саммита в Берлине.

В МИД России опровергли это заявление.

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук потребовал от боевиков обеспечить Международному комитету Красного Креста доступ к пленным, в том числе, удерживаемым в секретной тюрьме «Изоляция».

Политика

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников впервые публично признал, что постановление Верховной Рады о местных выборах в 2020 году противоречит действующей редакции Минских соглашений.

Так называемая «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова заявила, что группировка не собирается проводить обмен пленными, пока Украина не пересмотрит постановление о местных выборах.

Общество

В Донецкой области создадут пункты для временного проживания людей, которые не могут пересечь линию соприкосновения из-за того, что группировка «ДНР» не пускает их в ОРДО.

В «ДНР» заявляют, что около 550 тысяч человек получили так называемые паспорта группировки.

Боевые действия

Наблюдатели миссии ОБСЕ обнаружили новые траншеи и продление уже существующих в Донецкой и Луганской областях, которые принадлежат как Вооруженным силам Украины, так и вооруженным формированиям.

В неподконтрольном властям поселке Роскошное Лутугинского района в результате взрыва гранаты погиб мужчина 1979 года рождения. Миссия ОБСЕ подтвердила факт гибели.

Мужчина 1962 года рождения получил осколочные ранения в результате детонации боеприпаса в селе Саханка, заявили в «ДНР».

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе:

«Донбасс сегодня»: Эксклюзивный репортаж из поселка Шумы, который оказался в эпицентре конфликта // Группировка «ДНР» готовится к очередным «выборам» в Донецке // Приведет ли отравление Алексея Навального и политический кризис в Беларуси к новой эскалации между Россией и коллективным Западом и каковы интересы Украины в новом меняющемся мире?


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