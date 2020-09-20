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В Донецкой области фиксируют пять смертей от коронавируса вторые сутки подряд

20 сентября 2020, 21:26

В Донецкой области фиксируют пять смертей от коронавируса вторые сутки подряд

В Донецкой области вторые сутки подряд фиксируют пять смертей из-за коронавируса. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новыми жертвами стали 51-летний мужчина и 89-летняя женщина из Мариуполя, 66-летний житель Угледара, 83-летний житель Славянска и 84-летний краматорчанин.

Кроме того, за воскресенье коронавирусную болезнь диагностировали еще у 39 человек, в том числе у четырех детей и двух медработников.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус зарегистрировали у 2 498 человек. Из них 1 449 пациентов выздоровели, а 48 — умерли. На лечении остается 1 001 человек.

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