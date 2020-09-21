Штаб ООС зафиксировал новые нарушения «режима тишины» на Донбассе

Пророссийские боевики за минувшие сутки, 20 сентября, один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что боевых потерь среди украинских военных нет.



Уточняется, что огонь из стрелкового оружия зафиксирован недалеко от населенного пункта Новоалександровка.



На всех других участках линии разграничения наблюдалась тишина.



Как сообщили в штабе, с начала текущих суток, 21 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения соглашений.



Так, вблизи Марьинки боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, а также три обстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Во всех остальных районах ответственности Объединенных сил наблюдается тишина.

Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на гибель украинского военного. В воскресенье, 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский боец погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.



«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.