В ОП назвали единственную причину для переноса местных выборов

В Офисе президента считают, что единственной причиной для отсрочки местных выборов может стать резкое ухудшение показателей ежедневной заболеваемости коронавирусом. Об этом пишет «РБК-Украина».



По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, пока ситуация с COVID-19 более-менее контролируется. При этом перенос или отмена выборов является сложным юридическим процессом, который тянет огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно попадет под судебные процессы.



«То есть причины для переноса должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса», — сказал он в комментарии агентству.



Он считает, что тему переноса выборов в медиа активно «качают» практически все политические группы и оппозиционные силы.



«Это банальный, низкозатратный, не креативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании», — сказал Подоляк.

В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, зарегистрировали 2 675 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, 672 человека выздоровели, а 26 — умерли.



Местные выборы в Украине запланированы 25 октября. Согласно решению ЦИК, выборы не состоятся в 18 громадах в Донецкой и Луганской областей из-за ситуации с безопасностью.