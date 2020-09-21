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Коронавирусом в ВСУ болеют 720 человек

21 сентября 2020, 11:05

Коронавирусом в ВСУ болеют 720 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.

Десять человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По состоянию на 10:00 21 сентября коронавирусом в ВСУ болеют 720 человек. С начала пандемии выздоровели 1769 человек, летальных случаев - 10.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 681 человек.

В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, зарегистрировали 2 675 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, 672 человека выздоровели, а 26 — умерли.

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