За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 18 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Десять человек госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.



Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 10:00 21 сентября коронавирусом в ВСУ болеют 720 человек. С начала пандемии выздоровели 1769 человек, летальных случаев - 10.



На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 681 человек.

В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, зарегистрировали 2 675 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, 672 человека выздоровели, а 26 — умерли.