Журналисты узнали об отмывании 2 трлн долларов мировыми банками. В документах упоминаются и украинцы

Американское издание BuzzFeed получило доступ к документам Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) госагентства США, в которых есть данные о финансовых махинациях на сумму два триллиона долларов. В отчетах упоминаются и украинцы, среди них — бывший нардеп от «Партии регионов» Юрий Иванющенко, пишет «Слідство.Інфо».



Среди операций, которые американские журналисты считают подозрительными, всплывают компании, связанные с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, Андреем Клюевым и другими известными украинцами.



Один из эпизодов возможных финансовых злоупотреблений касается украинского бизнесмена, одного из ближайших соратников Януковича Юрия Иванющенко. Речь идет о поставке оборудования на государственную угольную шахту имени Бажанова, что в Макеевке (сейчас под контролем боевиков «ДНР»). После аварии на шахте 29 июля 2011 года, которая унесла жизни 11 человек, украинские аудиторы обратили внимание на то, кто поставлял оборудования на шахту и вообще обеспечивал обновления ее физических активов.



Оказалось, что поставщиком оборудования для шахты была кипрская компания Tornatore. Она продолжила делать это и после аварии — так, в декабре 2011-го, согласно документам FinCEN, Tornatore получила 5,5 млн долларов от ООО «Газенерголизинг», которая предоставляла в пользование шахтное оборудование. На следующий день Tornatore перечислила 999 994 доллара российской лизинговой компании, которой частично владело правительство РФ.



Несмотря на то, что обновление оборудования якобы проводилось на шахте и до, и после аварии, на деле ее плачевное физическое состояние не менялось. В материале упоминаются жалобы рабочих на то, что сверху на них могли падать кирпичи. А оборудование, вместо замены или капитального ремонта просто чистили или красили, не проводя серьезных работ.



Согласно расследованию от 2011 года журналистов Юрия Николова и Татьяны Чорновол, на которое ссылаются в публикации, схема имела отношение к бизнесмену Юрию Иванющенко и могла быть связана с компаниями, приближенными к российскому государственному банку «ВТБ».



Юрий Иванющенко, по официальным сообщениям, в 2014 году покинул Украину. Сейчас против него ведутся расследования в Украине и Швейцарии из-за возможного накопления миллионов долларов, выделенных на осуществление проектов в сфере энергетики.



Швейцарский адвокат Винсент Солари, которого журналисты назвали представителем Юрия Иванющенко, отношение последнего к Tornatore и «Газенергохолдингу» опроверг. Однако фактов в подтверждение своего тезиса не представил.