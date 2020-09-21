На Луганщине перед судом предстанет стоматолог, которого обвинили в смерти пациентки

Стоматолог Новоайдарского районного территориального медицинского объединения, из-за неправильного диагноза которого умерла пациентка, предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



В июле 2019 года к подозреваемому обратилась пациентка с зубной болью. Ей провели полное обследование, однако назначили неправильный диагноз, что привело к развитию осложнений. Женщина не получила надлежащей помощи, из-за чего на четвертый день умерла.



Стоматологу инкриминируют ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст.140 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы сроком до 2 лет, или ограничение/лишение свободы на срок до 2 лет.