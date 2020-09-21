Суд в Амстердаме ввел ограничения против «ДТЭК Энерго» по иску Сбербанка России

Окружной суд Амстердама по требованию Сбербанка России о выплате около 45 миллионов долларов ввел обеспечительные меры в отношении некоторых активов «ДТЭК Энерго» Рината Ахметова в Голландии. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



В самом «ДТЭК Энерго» подчеркивают, что решение нидерландского суда от 18 сентября об ограничениях не повлияет на текущую деятельность компании по добыче угля и производству электроэнергии. Также там намерены продолжить переговоры о реструктуризации задолженности по кредитному соглашению.



«ДТЭК Энерго» в пресс-релизе в понедельник уточнило, что вместе с подконтрольным ей в России шахтоуправлением «Обуховская» находится в диалоге с кредиторами по условиям долгосрочной реструктуризации займов.



По словам генерального директора «ДТЭК Энерго» Дмитрия Сахарука, сегодня энергетика во многих странах мира все еще находится под влиянием пандемии коронавируса COVID 19: потребление энергоресурсов не восстановилось в прежних объемах, ценовой спад на сырьевые товары полностью не пройден.



«Мы понимаем, что кредиторы в такой ситуации используют все возможные методы защиты своих интересов», — отметил он.



В то же время компания подчеркнула, что продолжает работать бесперебойно и осуществляет плановую подготовку к отопительному сезону 2020/2021 годов.