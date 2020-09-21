Опыт непризнанных: в Приднестровье МГБ разогнало рейв-вечеринку. Теперь обвиняют активиста

В самопровозглашенном Приднестровье местное министерство госбезопасности задержало полсотни участников рейв-вечеринки, которая якобы нарушила карантинные ограничения в связи с коронавирусом. Сюжет об этом показал местный телеканала «Первый Приднестровский».



При этом молдавское издание NewsMaker обратило внимание на попытку авторов сюжета привязать к рейву председателя информационно-правового центра «Априори» Евгения Дунаева.



Как написал сам Дунаев в Facebook, «участие» «Априори» в рейве заключалось только в том, что один из членов этой организации обратился к своему коллеге-юристу, потому что собирался сам пойти на вечеринку. Он хотел разобраться, что именно сейчас запрещено в Приднестровье в связи с эпидемией коронавируса.



Дунаев отметил, что силовики не в первый раз интересуются «Априори». В прошлом году после нескольких прокурорских проверок организацию и один из ее проектов — гражданский клуб «№ 19» — едва не закрыли из-за якобы незаконного финансирования из-за рубежа. Предлогом послужили выставки о свободе слова и лекции о местной политике.



Представлять интересы задержанных взялся юрист «Априори» Степан Поповский. Он рассказал NewsMaker, что были составлены 47 протоколов об административном правонарушении: молодых людей обвиняют в нарушении карантинного режима. Однако адвокат подчеркнул, что указанного силовиками подпункта в постановлении местного правительства Приднестровья вообще не существует. Кроме того норма документа вообще неприменима к задержанным, потому что относится к юридическим лицам, а не гражданам.



Также Поповский утверждает, что ко многим молодым людям применяли силу. По словам адвоката, с троих парней и одной девушки уже сняли побои.



Он подчеркнул, что молодых людей удерживали от 5 до 7 часов, но так и не составили протоколов задержания. По его словам, участников предполагаемой вечеринки заставили сдать мочу на анализ и подписать документы о том, что они сделали это добровольно. Их также заставили подписать заявления о «раскаянии». Юрист добавил, что они подвергались «унизительному личному обыску с раздеванием девушек до нижнего белья в присутствии мужчин из "группы захвата"». У молодых людей также отобрали телефоны для изучения личной переписки.



«Есть также нарушения индивидуального характера. В итоге скажу: моя милиция больше меня не бережет. Ни о каких наркотиках в материалах административных дел речь не идет», — заявил Поповский.



Он также добавил, что ни одна некоммерческая организация не имеет отношения к организации вечеринки. «Очевидно, что "Первый Приднестровский канал" опорочил ребят, причем включив в него сюжеты с фотографиями, не имеющими отношения к этой вечеринке. И опорочил Евгения Дунаева, представив его в этом репортаже в нелицеприятном свете. Будем готовить иск о защите чести, достоинства и деловой репутации», — подытожил юрист.

Приднестровье — регион, в котором находится самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика, объявившая о независимости от Молдовы в 1990 году. В 1992-м между Молдовой и сепаратистами, которых поддержала российская армия, назвавшаяся «миротворцами», произошел вооруженный конфликт. С тех пор там находятся российские военные. Вопрос о статусе Приднестровья не урегулирован, конфликт заморожен. Международное сообщество признает этот регион частью Молдовы.