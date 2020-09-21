На Луганщине произошел новый летальный случай из-за COVID-19

В Луганской области произошел шестой летальный случай от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Вследствие осложнений от COVID-19 умер 71-летний житель Кременского района.



За сутки в области зафиксировано пять новых случаев COVID-19 (2 — в Новопсковском районе и по одному в Северодонецке, а также Сватовском и Станично-Луганском районах). Все они прибыли из временно оккупированных территорий.



За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 762 человек. Из них 404 человека выздоровели.

В Украине за минувшие сутки, 20 сентября, зарегистрировали 2 675 новых заболевших коронавирусом. Кроме того, 672 человека выздоровели, а 26 — умерли.