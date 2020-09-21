Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе

С полуночи боевики трижды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Так, недалеко от Марьинки враг провоцировал наших военных выстрелами из стрелкового оружия, а затем произвел три выстрела из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2. Неприцельный огонь из стрелкового оружия в сторону наших позиций зафиксирован вблизи населенного пункта Водяное», — говорится в сводке.



Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь вследствие обстрелов нет.