Число умерших из-за коронавируса в Донецкой области достигло 50 человек

В Донецкой области из-за коронавирусной болезни умерли еще два человека. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Новыми жертвами стали 67-летний житель Соледарской ОТГ и 65-летняя жительница Мариуполя.



Кроме того, в понедельник, 21 сентября, COVID-19 выявили у семи жителей региона. Среди них пятеро мариупольчан, по одному заболевшему в Селидово и Соледарской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус зарегистрировали у 2 505 человек. Из них 1 461 пациент выздоровели, а 50 — умерли. На лечении остается 994 человека.