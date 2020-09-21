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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

21 сентября 2020, 23:15

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области вторые сутки подряд фиксируют пять смертей из-за коронавируса. За минувшие сутки болезнь диагностировали еще у 39 человек, в том числе у четырех детей и двух медработников. За все время пандемии на Донетчине коронавирус зарегистрировали у 2 498 человек. Из них 1 449 пациентов выздоровели, а 48 — умерли.

В Луганской области произошел шестой летальный случай от коронавируса. Вследствие осложнений от COVID-19 умер 71-летний житель Кременского района. В области зафиксировано пять новых случаев COVID-19. Все они прибыли из временно оккупированных территорий. За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 762 человек. Из них 404 человека выздоровели.

Еще один человек умер от коронавируса в отдельных районах Луганской области. Подробности у группировке «ЛНР» не называют. За прошедшие сутки выявлено 6 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 21 сентября формирование признает 848 случаев COVID-19, из которых 734 человека выздоровели, 27 — умерли. Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

Политика

Вице-премьер, глава МинВОТ Алексей Резников допустил возвращение к теме миротворцев ООН как компромиссу в спорах о последовательности получения Киевом контроля над границей в ОРДЛО во время выборов.

Права человека

Боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» признают, что удерживают в плену 242 украинцев. Большинство среди незаконно удерживаемых являются гражданскими лицами.

1,2 миллиона жителей Донбасса уже полгода не могут получить пенсии, воссоединиться с семьей или ухаживать за родными из-за карантинных ограничений, указали в ООН. 

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