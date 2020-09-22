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Штаб ООС насчитал три нарушения «режима тишины» на Донбассе

22 сентября 2020, 08:05

Штаб ООС насчитал три нарушения «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских военных не было. «Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — рассказали в штабе.

Уточняется, что выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи Марьинки. Еще одно нарушение «режима тишины» из стрелкового оружия украинские военные зафиксировали на участке неподалеку Водяного.

В сводке подчеркивается, что выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений в направлении Водяного со стороны неподконтрольной Ужовки. С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано. Подчеркивается, что украинские военные «придерживаются режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки».

Режим прекращения огня на Донбассе продолжает действовать, несмотря на гибель украинского военного. В воскресенье, 6 сентября, в результате обстрелов боевиков один украинский боец погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. 

«Режим тишины» поддержали советники лидеров Нормандского формата во время встречи 11 сентября. Также в его поддержку неоднократно высказывался президент Владимир Зеленский.

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