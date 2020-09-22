Назначен новый временный директор ГБР

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев. Соответствующая информация указана на сайте Бюро.



По результатам открытого конкурса в августе этого года Сухачев был назначен на должность заместителя директора ГБР.



Ранее возглавлявший Госбюро расследований Александр Соколов вернулся на должность заместителя директора Бюро.



Сухачев закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове, имеет степень доктора юридических наук.



С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления Службы безопасности Украины.



В течение 2017-2019 работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины.



В 2019-2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.