В Украине зафиксировали 2884 заболевших коронавирусом за день

За минувшие сутки, 21 сентября, в Украине выявлено 2884 заболевших коронавирусом. Также за этот период 1 717 выздоровели, а 59 умерли.



Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



За все время исследований в стране зарегистрировано 181 237 случаев COVID-19. Из них 79 901 человек выздоровели, а 3 642 — умерли. Продолжают болеть 97 694 человек, что на 1 108 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Харьковской (372), Тернопольской (293), Львовской (275) и Одесской (233) областях, а также в Киеве (270).