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Зеленский в ООН рассказал о военной агрессии России на Донбассе

22 сентября 2020, 09:23

Зеленский в ООН рассказал о военной агрессии России на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного заседания генеральной ассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины организации заявил, что аннексия Крыма и военная агрессия России на Донбассе показывают, что человечество не усвоило уроки Второй мировой войны. Текст его выступления приводит пресс-служба главы государства.

«Оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что этого урока не усвоили. Я хотел бы напомнить, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире », - сказал он.

Президент Украины напомнил, что 75 лет назад, в послевоенные времена, государства-основатели ООН отказались от противоречий, чтобы построить лучший мир — «мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды».

«Но, к сожалению, мы должны признать, что мир 21-го века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека».

Зеленский добавил, что современный мир так же непрост, как и 75 лет назад, а мирная жизнь и процветание остаются ценностями, за которые люди в разных уголках планеты проливают кровь.

«За предыдущие 75 лет человечество взошло на самые высокие вершины, погружалось в глубочайшие впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН дистанционно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?» - сказал он.

Зеленский призвал использовать «тревожный сигнал» пандемии коронавируса, чтобы искоренить разногласия и объединить усилия для достижения кардинальных результатов.

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