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«ЛНР» рассказала о задержании бывшего боевика «ДНР», который сотрудничал с СБУ

22 сентября 2020, 10:00

«ЛНР» рассказала о задержании бывшего боевика «ДНР», который сотрудничал с СБУ

В Луганске сотрудники «МВД» группировки «ЛНР» задержали двух человек, которых обвиняют в диверсионной работе на Службу безопасности Украины. Об этом на брифинге в понедельник заявил глава «МВД ЛНР» Игорь Корнет.

Якобы они готовили похищение воевавшего за «ЛНР» гражданина Италии Андреа Пальмери, который живет в Луганске.

Задержанные – Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов. Лукьяненко является бывшим боевиком группировки «ДНР», позже он устроился на работу в «военную прокуратуру» в Донецке. Параллельно Лукьяненко действительно являлся агентом СБУ и передавал информацию украинской спецслужбе. Сюжет о его работе в качестве агента спецслужбы в 2019 году показал украинский телеканал ICTV, на тот момент Лукьяненко уже находился на подконтрольной Украине территории.

На видео допроса, которое показал сепаратистский канал «Луганск 24, Лукьяненко рассказал, что «уже в ЛНР» его снабдили автомобилем и психотропными веществами, которые он должен был вколоть Пальмери, чтобы того вывезти. Также Лукьяненко заявил, что получил ключи от квартиры, в которой проживал со своим напарником Калистратовым, которого ранее завербовал в Украине.

Сергей Лукьяненко после задержания. Фото: «Луганск 24» / YouTube

Также на камеру «ЛНР» Лукьяненко заявил, что за за съемку в интервью для ICTV он якобы получил одну тысячу долларов.

В «МВД» утверждают, что за похищение итальянца Лукьяненко украинская спецслужба сначала пообещала 10 тысяч долларов, а позже гонорар увеличили до 15 тысяч долларов «в виду сложности задания».

«Новости Донбасса» обратились к спикеру СБУ Елене Гитлянской, однако она сообщила, что не комментирует заявления боевиков.

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