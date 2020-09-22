«ДНР» заявила о пяти смертях и 23 новых заболевших коронавирусом

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал за минувшие сутки пять летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19, а также 23 новых случая инфицирования.



Умерли мужчины в возрасте 89, 55, 61 и 57 лет и женщина в возрасте 55 лет.



По состоянию на 22 сентября группировка признает 3040 случаев инфекции COVID-19.Из них на лечении — 897 пациентов, выписаны — 1964 человека, летальных случаев — 179.



Утверждается, что по состоянию на 22 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывших с подконтрольной территории, начиная с 25 июня 2020 года.